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"Ліверпуль" влаштував гольову феєрію та вийшов до півфіналу Кубка англійської ліги (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Ліверпуль" влаштував гольову феєрію та вийшов до півфіналу Кубка англійської ліги (відео)

"Ліверпуль" / Фото: Associated Press

"Мерсисайдці" завдали нищівної поразки "Вест Гему".

"Ліверпуль" розбив "Вест Гем" у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 5:1.

За перший тайм зустрічі уболівальники побачили лише один забитий м'яч – на 28-й хвилині "червоних" вивів уперед Домінік Собослай.

Проте після перерви команда Юргена Клоппа не залишили супернику жодних шансів. На 56-й хвилині Кертіс Джонс подвоїв перевагу "мерсисайдців", а ще за 15 хвилин Коді Гакпо зробив рахунок розгромним.

На 77-й хвилині Джеррод Бовен відквитав один м'яч, подарувавши "молотобійцям" невеличку надію на камбек.

Однак "Ліверпуль" не думав втрачати контроль над грою та ще двічі розписався у воротах лондонського клубу. На 82-й хвилині забив Мохамед Салах, а через дві хвилини Кертіс Джонс поставив крапку в матчі, оформивши дубль.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Вест Гем"

Таким чином, підопічні Клоппа вийшли до півфіналу турніру, де за підсумками жеребкування зійдуться з "Фулгемом" – у чвертьфіналі "дачники" в серії пенальті вибили "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.

Інший фіналіст Кубка ліги визначиться у протистоянні між "Челсі українського вінгера Михайла Мудрика та "Мідлсбро", який наразі виступає у Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні Англії – прим.).

Зазначимо, що півфінали Кубка ліги відбудуться у форматі двоматчевих протистоянь. Перші матчі заплановано 9 і 10 січня, поєдинки у відповідь – 16 і 17 січня.

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Дата публікації
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