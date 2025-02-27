"Ліверпуль" впевнено обіграв "Ньюкасл" і збільшив свій відрив на вершині АПЛ (відео)

Мерсисайдці стали ще ближчими до завоювання чемпіонського титулу.

"Ліверпуль" здобув домашню перемогу над "Ньюкаслом" у матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Арне Слота забили по голу в кожному з таймів. На 11-й хвилині рахунок у грі відкрив Домінік Собослай після передачі Луїса Діаса.

А на 63-й хвилині поєдинку перевагу "червоних" подвоїв Алексіс Макаллістер, якому асистував Мохамед Салах.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Ньюкасл"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (67 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. Мерсисайдці збільшили відрив від найближчого переслідувача "Арсенала", який має матч у запасі, до 13 балів. "Ньюкасл" (44 пункти) перебуває на шостій позиції.

У наступному турі "Ліверпуль" 8 березня прийме "Саутгемптон", а "Ньюкасл" 10 березня на виїзді зустрінеться з "Вест Гемом".

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