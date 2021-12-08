"Ліверпуль" встановив унікальний рекорд серед англійських клубів у Лізі чемпіонів

Ще одне досягнення, яке можна тільки повторити.

В рамках фінального шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" на виїзді переміг "Мілан".

Для англійської команди ця перемога стала шостою із шести можливих у цій стадії турніру.

За інформацією Opta Sports, подібне раніше не вдавалося жодному представнику англійської Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що цим показником цього сезону також може похвалитися "Аякс". Також виграти всім матчі квартету може "Баварія", якщо у шостому турі здолає Барселону.

За ці шість поєдинків команда Юргена Клоппа забила 17 голів (майже три голи у середньому), пропустивши лише шість разів (по одному голу за матч).

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