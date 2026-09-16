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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Ліверпуль" вибив "Тоттенгем" з Кубка англійської ліги

Мерсисайдці вийшли до 1/8 фіналу завдяки перемозі над "шпорами".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Ліверпуль"

"Ліверпуль" / © Associated Press

"Ліверпуль" обіграв "Тоттенгем" у матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:1.

Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму — відзначився Алексіс Макаллістер.

На старті другого тайму мерсисайдці подвоїли свою перевагу — Коді Гакпо забив з передачі Макаллістера, який таким чином додав до свого гола ще й асист.

На 69-й хвилині "шпори" скоротили відставання — Конор Галлагер завдав точного удару з передачі Матеуса Фернандеша.

Однак уникнути поразки команді Роберто Де Дзербі не вдалося. У компенсований час, на 90+1-й хвилині, підопічні Андоні Іраоли встановили остаточний рахунок гри — Домінік Собослай забив з передачі Гакпо.

Український вінгер "Тоттенгема" Михайло Мудрик пропустив поєдинок через травму.

Огляд матчу "Ліверпуль" — "Тоттенгем"

Наступний матч "Ліверпуль" проведе 20 вересня в гостях із "Борнмутом" в АПЛ. "Тоттенгем" 19 вересня прийме "Астон Віллу".

Раніше повідомлялося, що "Реал" у компенсований час вирвав перемогу над найгіршою командою Ла Ліги.

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