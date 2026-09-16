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"Ліверпуль" вибив "Тоттенгем" з Кубка англійської ліги
Мерсисайдці вийшли до 1/8 фіналу завдяки перемозі над "шпорами".
"Ліверпуль" обіграв "Тоттенгем" у матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:1.
Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму — відзначився Алексіс Макаллістер.
На старті другого тайму мерсисайдці подвоїли свою перевагу — Коді Гакпо забив з передачі Макаллістера, який таким чином додав до свого гола ще й асист.
На 69-й хвилині "шпори" скоротили відставання — Конор Галлагер завдав точного удару з передачі Матеуса Фернандеша.
Однак уникнути поразки команді Роберто Де Дзербі не вдалося. У компенсований час, на 90+1-й хвилині, підопічні Андоні Іраоли встановили остаточний рахунок гри — Домінік Собослай забив з передачі Гакпо.
Український вінгер "Тоттенгема" Михайло Мудрик пропустив поєдинок через травму.
Огляд матчу "Ліверпуль" — "Тоттенгем"
Наступний матч "Ліверпуль" проведе 20 вересня в гостях із "Борнмутом" в АПЛ. "Тоттенгем" 19 вересня прийме "Астон Віллу".
Раніше повідомлялося, що "Реал" у компенсований час вирвав перемогу над найгіршою командою Ла Ліги.