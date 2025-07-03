"Ліверпуль" вивів з обігу ігровий номер, під яким виступав загиблий в автокатастрофі Діогу Жота

Діогу Жота / © Associated Press

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Англійський "Ліверпуль" вивів з обігу 20-й ігровий номер, під яким виступав португальський нападник Діогу Жота, який разом зі своїм братом загинув у ДТП, що сталася в провінції Самора на заході Іспанії.

Про це мерсисайдський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

"Номер 20 буде справедливо увічнений за його внесок у перемогу "Ліверпуля" в чемпіонаті-2024/25 – 20-те чемпіонство для клубу – завдяки його фірмовому фінту і удару перед трибуною "Коп", який закріпив перемогу в квітневому мерсисайдському дербі та став останнім голом у його житті", – йдеться у заяві клубу.

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Символічно, що Жота приєднався до "Ліверпуля" 2020 року, грав під 20-м номером та в останні місяці життя допоміг клубу здобути 20-те чемпіонство в історії.

Загалом Діогу встиг провести 182 матчі за "Ліверпуль", відзначившись 65 голами та 26 асистами. Разом з мерсисайдцями він виграв 4 трофеї: АПЛ, Кубок Англії та два Кубки англійської ліги.

За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національної команди він двічі виграв Лігу націй.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Португалії відреагувала на загибель Діогу Жоти та його брата.

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Крім того, стала відома причина ДТП, яка забрала життя Діогу Жоти та його брата.