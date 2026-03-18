"Ліверпуль" взяв розгромний реванш у "Галатасарая" та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Після мінімальної поразки в першій зустрічі мерсисайдці розбили стамбульський клуб у поєдинку-відповіді.

Англійський "Ліверпуль" удома розгромив турецький "Галатасарай" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 4:0.

Мерсисайдці відкрили рахунок на 25-й хвилині зустрічі — гол забив Домінік Собослай.

Перед перервою підопічні Арне Слота могли збільшити свою перевагу, але Мохамед Салах не реалізував пенальті.

У другому таймі "Ліверпуль" влаштував гостям розгром. На 52-й хвилині голом відзначився Юго Екітіке, ще за хвилину забив Раян Гравенберх, а на 62-й хвилині Салах відправив четвертий м'яч у ворота турецького клубу.

Перша зустріч між командами у Стамбулі завершилася мінімальною перемогою "Галатасарая" (1:0). Відтак за сумою двох матчів "Ліверпуль" виявився сильнішим з рахунком 4:1 та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Ліверпуль" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з французьким ПСЖ, який в 1/8 фіналу розгромив англійський "Челсі" (5:2, 3:0).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

