"Ліверпуль" взяв розгромний реванш у "Тоттенгема" та вийшов до фіналу Кубка англійської ліги (відео)

У фіналі на мерсисайдців чекає поєдинок проти "Ньюкасла".

"Ліверпуль" розгромив "Тоттенгем" у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершилася з рахунком 4:0 .

Перший поєдинок у Лондоні завершився перемогою "шпор" з рахунком 1:0. Проте у другій частині двоматчевого протистояння мерсисайдцям вдалося взяти переконливий реванш.

На 34-й хвилині рахунок у матчі відкрив Коді Гакпо. А в другому таймі "червоні" ще тричі вражали ворота суперника: на 51-й хвилині пенальті реалізував Мохамед Салах, а потім забили Домінік Собослай (75-та хвилина) і Вірджил Ван Дейк (80-та хвилина).

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Тоттенгем"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Ліверпуль" вийшов до фіналу Кубка англійської ліги, де зіграє проти "Ньюкасла", який у півфіналі вибив з турніру "Арсенал" (2:0, 2:0).

Фінальний матч між "Ліверпулем" і "Ньюкаслом" відбудеться 16 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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