"Ліверпуль" з камбеком розгромив "Лутон" та зміцнив своє лідерство в АПЛ (відео)

"Мерсисайдці" поступалися після першого тайму, однак у підсумку здобули важливу перемогу.

"Ліверпуль" обіграв "Лутон" у домашньому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 4:1 .

Першими в цій зустрічі забили гості – на 12-й хвилині дебютанта АПЛ вивів уперед Чедозі Огбене.

Проте у другому таймі команда Юргена Клоппа зуміла переламати перебіг матчу, відзначившись тричі упродовж 15 хвилин.

На 56-й хвилині рахунок зрівняв Вірджил Ван Дейк, на 58-й хвилині точного удару завдав Коді Гакпо, а на 71-й хвилині у воротах суперника розписався Луїс Діас.

Крапку в цьому поєдинку на 90-й хвилині поставив Гарві Елліотт, таким чином зробивши рахунок розгромним.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Лутон"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" (60 очок) зміцнив своє лідерство в АПЛ. "Мерсисайдці" на 4 бали випереджають "Манчестер Сіті" та на 5 пунктів "Арсенал", але "городяни" й "каноніри" зіграли на матч менше.

У наступному турі "Ліверпуль" 2 березня на виїзді зіграє проти "Ноттінгема". Того ж дня "Лутон" прийме "Астон Віллу".

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