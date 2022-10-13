"Ліверпуль" з рекордним хет-триком Салаха знищив "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів

У середу, 12 жовтня, у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 шотландський "Рейнджерс" приймав "Ліверпуль".

"Ліверпуль" на виїзді знищив "Рейнджерс" у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 7:1 .

У середині першого тайму команди обмінялися голами Скотта Арфілда та Роберто Фірміно.

Після перерви "мерсисайдці" знищили суперника шістьома голами: дубль Фірміно, гол Дарвіна Нуньєса, хет-трик Мохамеда Салаха та гол Гарві Елліотта.

Зазначимо, що Салах забив три голи за шість хвилин. Це найшвидший хет-трик у історії Ліги чемпіонів.

У іншому матчі групи A "Наполі" здолав вдома "Аякс" - 4:2 .

Рахунок матчу відкрив на 4-й хвилині Ірвінг Лосано. В середині тайму Джакомо Распадорі подвоїв перевагу неаполітанців.

Після перерви Деві Классен скоротив відставання гостей у рахунку, на що Хвіча Кварацхелія відповів реалізованим пенальті. На 83-й хвилині Стівен Бергвейн повернув інтригу, проте через сім хвилин Віктор Осімхен встановив остаточний рахунок зустрічі.

"Ліверпуль" посідає друге місце у групі А, поступаючись трьома очками "Наполі", який вже гарантував собі вихід до плейоф. "Аякс" має три очка та перебуває на третьому місці. "Рейнджерс" з нулем залишився на дні.

Матчі 5-го туру відбудуться 26 жовтня: "Аякс" - "Ліверпуль", "Наполі" - "Рейнджерс".

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