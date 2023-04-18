"Ліверпуль" з шістьма голами здобув нищівну перемогу в АПЛ – Салах побив незвичайний рекорд (відео)

"Ліверпуль" на виїзді розгромив "Лідс" у заключному матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:6 .

У першому таймі "червоні" двічі вразили ворота суперника. На 35-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Коді Гакпо, а через чотири хвилини Мохамед Салах його подвоїв.

На початку другої половини зустрічі "павичі" скоротили відставання зусиллями Луїса Сіністерри, однак після цього "Ліверпуль" відповів своїми 4 голами.

Дубль оформив Діогу Жота. Ще по голу забили Салах і Дарвін Нуньєс. Міг єгиптянин і робити хет-трик, але один з його голів було скасовано після відеоповтору через офсайд.

Огляд матчу

Цікаво, що в цьому матчі Мохамед записав на свій рахунок чергове бомбардирське досягнення. Голи у ворота "Лідса" стали для 30-річного єгиптянина 106-м і 107-м в рамках АПЛ, забитими лівою ногою.

Це новий рекорд Прем'єр-ліги. Попереднє досягнення належало легенді "Ліверпуля" Роббі Фаулеру, який відзначився 105 голами лівою ногою в іграх АПЛ. Третім за цим показником йде ексфорвард "Арсенала" та "Манчестер Юнайтед" Робін ван Персі (94 голи).

Mohamed Salah has now scored more left-footed goals (106) than any other player in Premier League history, overtaking Robbie Fowler. ✨ pic.twitter.com/U9yrf0TOPV — Squawka (@Squawka) April 17, 2023

Після перемоги "Ліверпуль" (47 очок) залишився на восьмому місці в АПЛ. "Лідс" (29 балів) йде на 16-й позиції.

У наступному турі "мерсисайдці" 22 квітня приймуть "Ноттінгем". Цього ж дня "Лідс" на виїзді зіграє з "Фулгемом".

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