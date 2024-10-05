"Ліверпуль" з травмою основного воротаря непростою перемогою закріпив своє лідерство в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" на виїзді здолав "Крістал Пелас" у стартовому матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні завершився з рахунком 0:1 .

Перемогу мерсисайдцям приніс гол Діогу Жоти на 9-й хвилині зустрічі – португальський нападник у воротарському майданчику замкнув простріл Коді Гакпо.

Варто зазначити, що у другому таймі "червоні" залишилися без основного воротаря – бразилець Аліссон травмувався і його на 79-й хвилині замінив чеський голкіпер Вітезслав Ярош.

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" з 18 очками закріпився на першому місці в АПЛ. Підопічні Арне Слота на 4 бали випереджають "Манчестер Сіті" та "Арсенал", які зіграли на один матч менше. "Крістал Пелас" йде в зоні вильоту на 18-й позиції, маючи у своєму активі лише три залікові пункти.

У матчах восьмого туру АПЛ, які відбудуться після міжнародної паузи, "Ліверпуль" 20 жовтня прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, а команда Олівера Гласнера днем пізніше на виїзді зіграє проти "Ноттінгема".

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