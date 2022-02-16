"Ліверпуль" за 8 хвилин обіграв "Інтер" і наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Ліверпуль" за 8 хвилин обіграв "Інтер" і наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Гра у відповідь відбудеться 8 березня на "Енфілді".

Англійський "Ліверпуль" переміг міланський "Інтер" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 0:2 .

У першому таймі "нерадзуррі" мали чудовий шанс виходити вперед, але Хакан Чалханоглу ударом з меж штрафного влучив у поперечину. Перший удар у площину воріт в цьому поєдинку стався аж на 75-й хвилині. Роберто Фірміно, який у перерві вийшов на заміну, з ближньої стійки головою переправив м'яч у ворота "Інтера".

А всього через 8 хвилин команда Юргена Клоппа закріпила свою перевагу. Вірджил Ван Дейк поборовся в штрафному майданчику суперника і скинув м'яч на Мохамеда Салаха, а єгиптянин не залишив шансів голкіперу міланців.

Повну версію поєдинку дивіться ТУТ.

Матч-відповідь команди проведуть 8 березня в Ліверпулі на стадіоні "Енфілд". Початок - о 22:00 за київським часом.

"Ліверпуль" вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ, посівши першу сходинку в групі. Англійці випередили мадридський "Атлетіко", португальський "Порту" та італійський "Мілан";

"Інтер", своєю чергою, опинився у плейоф турніру завдяки другій позиції в квартеті з "Реалом", молдавським "Шерифом" та донецьким "Шахтарем".

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