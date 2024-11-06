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"Ліверпуль" за тайм знищив "Баєр" та одноосібно очолив таблицю Ліги чемпіонів (відео)

"Ліверпуль" за тайм знищив "Баєр" та одноосібно очолив таблицю Ліги чемпіонів (відео)

"Ліверпуль" / Фото: Associated Press

Хет-трик Луїса Діаса дозволив мерсисайдцям легко розібратися з підопічними Хабі Алонсо.

Англійський "Ліверпуль" розгромив німецький "Баєр" у домашньому матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 4:0 на користь господарів.

Перший тайм минув без забитих голів. Перед перервою "фармацевти" могли відкрити рахунок, але гол Джеремі Фрімпонга було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через гру рукою.

У другій половині зустрічі мерсисайдці не залишили супернику жодних шансів. Хет-трик оформив Луїс Діас, відзначившись на 61-й, 83-й та 90+2-й хвилинах. Ще один гол на 63-й хвилині забив Коді Гакпо.

Підопічні Хабі Алонсо, який від 2004 до 2009 року виступав за "Ліверпуль", зокрема вигравав з мерсисайдським клубом Лігу чемпіонів, нічим відповісти не зуміли.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Баєр"

Ця перемога стала для "Ліверпуля" четвертою поспіль у нинішньому розіграші турніру – команда Арне Слота з 12 очками одноосібно очолила загальну турнірну таблицю основного раунду Ліги чемпіонів. Своєю чергою, "Баєр" йде на 11-й позиції, маючи 7 залікових пунктів.

У наступному турі "Ліверпуль" 27 листопада прийме мадридський "Реал", а "Баєр" днем раніше вдома позмагається з австрійським "Зальцбургом".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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