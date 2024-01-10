"Ліверпуль" за три хвилини здійснив камбек і виграв перший матч півфіналу Кубка англійської ліги

"Ліверпуль" обіграв "Фулгем" у першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм гри залишився за "дачниками". На 19-й хвилині колишній футболіст донецького "Шахтаря" Вілліан з меж штрафного забив гол після пасу Андреаса Перейри.

Проте в другому таймі "мерсисайдці" зуміли оформити камбек, відзначившись двічі упродовж трьох хвилин. Спершу на 68-й хвилині рахунок зрівняв Кертіс Джонс, а потім Коді Гакпо забив вирішальний м'яч. В обох випадках у ролі асистента виступив Дарвін Нуньєс.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Фулгем"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Фулгемом" і "Ліверпулем" відбудеться 24 січня на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні.

Нагадаємо, іншу путівку до фіналу Кубка англійської ліги розіграють "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та "Мідлсбро". У першому матчі півфіналу лондонський клуб сенсаційно програв представнику Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон чемпіонату Англії – прим.).

Поєдинок-відповідь між "Челсі" та "Мідлсбро" відбудеться 23 січня на арені "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Читайте також:

"Реал" без Луніна у феєричному матчі подужав "Атлетіко" та вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії

"Лаціо" в матчі з двома вилученнями здолав "Рому" та вийшов до півфіналу Кубка Італії (відео)

"Манчестер Юнайтед" здобув впевнену перемогу та вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії (відео)