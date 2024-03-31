"Ліверпуль" залишився лідером АПЛ: "Арсенал" без Зінченка зіграв унічию з "Манчестер Сіті" (відео)

"Городяни" та "каноніри" не потішили уболівальників забитими м'ячами.

"Манчестер Сіті" та "Арсенал" Олександра Зінченка зіграли внічию в центральному матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері закінчився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі команди не створили великої кількості гольових моментів, насамперед думаючи про те, як не пропустити. За весь матч команда Хосепа Гвардіоли завдала 12 ударів по воротах проти 6 у лондонців (у площину воріт – 1:2).

За очікуваними голами (xG) "городяни" незначно перевершили "канонірів" – 1,01 на 0,70.

Зазначимо, що Зінченко весь поєдинок провів на лавці для запасних.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Нічия в цьому матчі дозволила "Ліверпулю" (67 очок) зберегти лідерство в АПЛ. "Арсенал" з 65 балами йде на другому місці, "Манчестер Сіті" з 64 пунктами – третій.

У наступному турі чемпіонату Англії "небесно-блакитні" приймуть "Астон Віллу", а підопічні Мікеля Артети вдома зіграють з "Лутоном". Обидва матчі відбудуться 3 квітня.

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