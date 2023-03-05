"Ліверпуль" завдав принизливої поразки "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі туру АПЛ

"Мерсисайдці" забили у ворота Давіда Де Хеа сім "сухих" м'ячів.

"Ліверпуль" познущався з "Манчестер Юнайтед" у центральному поєдинку 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Протистояння на "Енфілді" завершилося небувалим розгромом – 7:0 .

У першому таймі господарі забили лише один м'яч – на 43-й хвилині свою команду вивів уперед Коді Гакпо.

А ось після перерви підопічні Юргена Клоппа влаштували справжню гольову феєрію. Дублі оформили Дарвін Нуньєс і Мохамед Салах. Гакпо також забив свій другий м'яч у цій зустрічі. Ще один гол в активі Роберто Фірміно.

"Ліверпуль" (42 очки) вийшов на п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (49 балів) залишився на третій сходинці.

У наступному турі "мерсисайдці" 11 березня на виїзді зіграють із "Борнмутом" українця Іллі Забарного. Наступного дня "червоні дияволи" приймуть "Саутгемптон".

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