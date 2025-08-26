ТСН у соціальних мережах

"Ліверпуль" завдяки голу 16-річного таланта у більшості вирвав перемогу над "Ньюкаслом" в АПЛ

Мерсисайдці розгубили перевагу в два м'ячі, але на останніх секундах все ж уникли втрати очок.

Ріо Нгумоха

Ріо Нгумоха / © Associated Press

"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Ньюкасл" у заключному матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершився з рахунком 2:3.

Мерсисайдці відкрили рахунок на 35-й хвилині – відзначився Раян Гравенберх.

Наприкінці першого тайму "Ньюкасл" залишився у меншості – на 45+3-й хвилині пряму червону картку за грубий фол отримав Ентоні Гордон.

На старті другої половини зустрічі підопічні Арне Слота скористалися чисельною перевагою – вже на 46-й хвилині Юго Екітіке подвоїв перевагу "червоних".

Однак "сороки" навіть удесятьох зуміли відігратися. Спочатку на 57-й хвилині забив Бруно Гімараес, а потім на 88-й хвилині рахунок зрівняв Вільям Осула.

І все ж, чинний чемпіон зміг вирвати перемогу – на 90+10-й хвилині автором вирішального результативного удару став 16-річний Ріо Нгумоха.

"Ліверпуль" (6 очок) піднявся на третє місце в АПЛ. У першому турі мерсисайдський клуб обіграв "Борнмут" (4:2).

"Ньюкасл" (1 бал) посідає 15-ту сходинку. "Сороки" стартували в чемпіонаті нічиєю з "Астон Віллою" (0:0).

У третьому турі "Ліверпуль" 31 серпня прийме "Арсенал", а "Ньюкасл" днем раніше на виїзді зустрінеться з "Лідсом".

