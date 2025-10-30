- Дата публікації
"Ліверпуль" зазнав розгромної поразки та вилетів з Кубка англійської ліги
Команда Арне Слота зазнала чергової невдачі.
"Ліверпуль" розгромно програв "Крістал Пелас" у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:3.
Дубль у складі лондонського клубу оформив Ісмаїла Сарр, який забив на 41-й і 45-й хвилинах зустрічі.
Ще одним м'ячем за "орлів" на 88-й хвилині відзначився Єремі Піно.
Від 79-ї хвилини мерсисайдці грали в меншості через вилучення, яке заробив Амара Налло.
Огляд матчу "Ліверпуль" – "Крістал Пелас"
Зазначимо, що за останні сім матчів у всіх турнірах "Ліверпуль" зумів здобути лише одну перемогу, зазнавши шести поразок.
Команда Арне Слота програла більше матчів, ніж будь-який інший клуб з п'яти провідних європейських ліг від кінця вересня.
Нагадаємо, "Ліверпуль", який є чинним чемпіоном АПЛ, наразі посідає сьоме місце в турнірній таблиці, набравши 15 очок після дев'яти турів.
У наступному матчі чемпіонату Англії мерсисайдський колектив 1 листопада прийме "Астон Віллу".