ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

"Ліверпуль" зазнав розгромної поразки та вилетів з Кубка англійської ліги

Команда Арне Слота зазнала чергової невдачі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ліверпуль" – "Крістал Пелас"

"Ліверпуль" – "Крістал Пелас" / © Associated Press

"Ліверпуль" розгромно програв "Крістал Пелас" у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:3.

Дубль у складі лондонського клубу оформив Ісмаїла Сарр, який забив на 41-й і 45-й хвилинах зустрічі.

Ще одним м'ячем за "орлів" на 88-й хвилині відзначився Єремі Піно.

Від 79-ї хвилини мерсисайдці грали в меншості через вилучення, яке заробив Амара Налло.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Крістал Пелас"

Зазначимо, що за останні сім матчів у всіх турнірах "Ліверпуль" зумів здобути лише одну перемогу, зазнавши шести поразок.

Команда Арне Слота програла більше матчів, ніж будь-який інший клуб з п'яти провідних європейських ліг від кінця вересня.

Нагадаємо, "Ліверпуль", який є чинним чемпіоном АПЛ, наразі посідає сьоме місце в турнірній таблиці, набравши 15 очок після дев'яти турів.

У наступному матчі чемпіонату Англії мерсисайдський колектив 1 листопада прийме "Астон Віллу".

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie