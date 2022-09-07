"Ліверпуль" зазнав сенсаційно розгрому від "Наполі" в стартовому турі Ліги чемпіонів (відео)

У середу, 7 вересня, в матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів італійський "Наполі" приймав англійський "Ліверпуль".

Поєдинок завершився несподіваною перемогою неаполітанців з рахунком 4:1 .

Уже на 5-й хвилині господарів вийшли вперед - Пьотр Зеліньскі відзначився з пенальті. На 18-й хвилині "партенопейці" могли подвоювати свою перевагу, але Віктор Осімхен не реалізував 11-метровий.

Однак на 31-й хвилині Андре Замбо-Ангісса забив другий м'яч у ворота "мерсисайдців", а перед перервою Джованні Сімеоне зробив рахунок розгромним.

На старті другого тайму "Наполі" вчетверте вразив ворота "червоних" - Зеліньскі оформив дубль. Майже одразу "Ліверпуль" відповів голом Луїса Діаса, проте більше нічого в цьому матчі команда Юргена Клоппа зробити не змогла.

В іншому матчі першого туру групи А "Аякс" розгромив "Рейнджерс" (4:0).

"Рейнджерс" (4:0). У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" прийматиме "Аякс", а "Наполі" на виїзді зіграє проти "Рейнджерс". Матчі відбудуться 13 вересня.

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