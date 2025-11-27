"Ліверпуль" зазнав сенсаційного розгрому в домашньому матчі Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" / © Associated Press

"Ліверпуль" удома сенсаційно зазнав розгромної поразки від ПСВ у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:4 .

Уже на 6-й хвилині зустрічі гості відкрили рахунок – Іван Перішич реалізував пенальті.

Через десять хвилин мерсисайдці відігралися – гол забив Домінік Собослай.

А в другому таймі нідерландський клуб не залишив підопічним Арне Слота жодних шансів – ворота чинного чемпіона Англії вражали Гус Тіл і Куаїб Дріуеш, який оформив дубль.

Огляд матчу "Ліверпуль" – ПСВ

Після цієї поразки "Ліверпуль" (9 очок) посідає 13-те місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. ПСВ (8 балів) піднявся на 15-ту позицію.

У наступному турі Ліги чемпіонів мерсисайдці на виїзді позмагаються з міланським "Інтером", а клуб з Ейндговена прийме мадридський "Атлетіко". Обидва матчі відбудуться 9 грудня.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.