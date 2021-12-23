"Ліверпуль" здійснив камбек та вибив "Лестер" із Кубка ліги

"Червоні" вийшли до півфіналу турніру.

У рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги "Ліверпуль" на своєму полі у серії пенальті обіграв "Лестер" - 3:3 (5:4 по пен.).

Ще у першому таймі команди порадували вболівальників чотирма голами. У складі "Лестера" дублем відзначився Джеймі Варді, ще один гол забив Джеймс Меддісон. "Ліверпуль" зумів відповісти м'ячем у виконанні Алекса Окслейда-Чемберлена.

Після перерви "червоні" відіграли один гол зусиллями Діогу Жоти. А вже у компенсований час Такумі Мінаміно зумів зрівняти рахунок. У серії пенальті господарі поля виявилися точнішими, вирішальний промах у складі "Лестера" допустив Райан Бертран, а перемогу команді Клоппа приніс точний удар Жоти.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" пробився до півфіналу турніру, де також виступлять "Арсенал", "Тоттенгем" та "Челсі".

У наступному матчі турніру "Ліверпуль" зіграє з "Арсеналом".

В паралельному поєдинку за вихід до фіналу "Челсі" зустрінеться з "Тоттенгемом".

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