"Ліверпуль" здійснив яскравий камбек і здолав "Вільярреал" у Лізі чемпіонів

"Ліверпуль" / © Associated Press

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"Ліверпуль" здобув вольову перемогу над "Вільярреалом" у домашньому матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 4:3.

"Жовта субмарина" відкрила рахунок уже на 4-й хвилині зустрічі — Жорж Мікаутадзе скористався грубою помилкою оборони господарів. А на 29-й хвилині Серхіо Кардона подвоїв перевагу гостей.

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Утім, ще до перерви мерсисайдці змогли відігратися. Спочатку на 36-й хвилині Алексіс Макаллістер забив після подачі кутового, а в компенсований час відзначився Рональд Араухо.

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Після перерви підопічні Андоні Іраоли забили ще двічі. На 65-й хвилині Макаллістер оформив дубль, а вже за три хвилини Флоріан Вірц закріпив перевагу "червоних".

На 85-й хвилині іспанський клуб скоротив відставання завдяки голу, який забив Тані Олувасеї. Однак це не завадило англійській команді втримати перемогу.

Наразі "Ліверпуль" з 9 очками після трьох турів посідає друге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Вільярреал" має 3 бали і перебуває на 19-й позиції.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Ліверпуль" 4 листопада у гостях зіграє з турецьким "Фенербахче", а "Вільярреал" днем раніше прийме французький ПСЖ.

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Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ із Забарним здобув перемогу над "Барселоною" в шаленому матчі Ліги чемпіонів.

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