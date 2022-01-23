"Ліверпуль" здобув чергову перемогу в АПЛ та скоротив відставання від лідера

"Ліверпуль" здобув чергову перемогу в АПЛ та скоротив відставання від лідера

"Червоні" переграли "Крістал Пелас".

В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" на виїзді переміг "Крістал Пелас" - 1:3 .

Рахунок матчу на 8-й хвилині відкрив Верджіл ван Дейк. Згодом Алекс Окслейд-Чемберлен подвоїв перевагу команди Клоппа.

Після перерви господарі відіграли один м'яч зусиллями Одсонна Едуара, але наприкінці матчу Фабіньо реалізував пенальті та відновив комфортну перевагу своєї команди.

"Ліверпуль" скоротив відтавання від лідера турнірної таблиці "Манчестер Сіті" до дев'яти очок. "Крістал Пелас" мають 24 очка та перебувають на 13 позиції.

У наступному турі "Ліверпуль" зіграє із "Лестером2 10 лютого. "Крістал Пелас" зустрінеться днем раніше з "Норвічем".

Читайте також:

"Манчестер Сіті" без Зінченка перервав 12-матчеву переможну серію в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на останніх секундах вирвав перемогу над командою Ярмоленка в АПЛ

"Наполі" переміг аутсайдера Серії А та наблизився до лідера турнірної таблиці