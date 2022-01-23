"Ліверпуль" здобув чергову перемогу в АПЛ та скоротив відставання від лідера

"Червоні" переграли "Крістал Пелас".
В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" на виїзді переміг "Крістал Пелас" - 1:3.
Рахунок матчу на 8-й хвилині відкрив Верджіл ван Дейк. Згодом Алекс Окслейд-Чемберлен подвоїв перевагу команди Клоппа.
Після перерви господарі відіграли один м'яч зусиллями Одсонна Едуара, але наприкінці матчу Фабіньо реалізував пенальті та відновив комфортну перевагу своєї команди.
- "Ліверпуль" скоротив відтавання від лідера турнірної таблиці "Манчестер Сіті" до дев'яти очок. "Крістал Пелас" мають 24 очка та перебувають на 13 позиції.
- У наступному турі "Ліверпуль" зіграє із "Лестером2 10 лютого. "Крістал Пелас" зустрінеться днем раніше з "Норвічем".
Читайте також:
"Манчестер Сіті" без Зінченка перервав 12-матчеву переможну серію в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на останніх секундах вирвав перемогу над командою Ярмоленка в АПЛ
"Наполі" переміг аутсайдера Серії А та наблизився до лідера турнірної таблиці