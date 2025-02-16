"Ліверпуль" здобув непросту перемогу та зміцнив своє лідерство в АПЛ (відео)

Мерсисайдці не без проблем взяли гору над "вовками".

"Ліверпуль" обіграв "Вулвергемптон" у домашньому матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:1 .

У першому таймі мерсисайдський клуб двічі вразив ворота гостей: на 15-й хвилині рахунок у грі відкрив Луїс Діас, а на 37-й Мохамед Салах реалізував пенальті.

Для єгипетського форварда "червоних" це вже 23-й гол у нинішньому розіграші АПЛ. Він очолює бомбардирські перегони, випереджаючи на 4 м'ячі норвезького нападника "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда.

У другому таймі "вовки" скоротили відставання в рахунку – на 67-й хвилині відзначився Матеус Кунья.

Зазначимо, що упродовж матчу "Вулвергемптон" зумів перевершити "Ліверпуль" за кількістю ударів – 16 проти 10 (у площину воріт – 4:3), однак уникнути поразки "вовкам" не вдалося.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Вулвергемптон"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Ліверпуль" (60 очок) зміцнив своє лідерство в АПЛ. Команда Арне Слота тепер має 7 балів гандикапу над своїм найближчим переслідувачем у чемпіонських перегонах – "Арсеналом".

Своєю чергою, "Вулвергемптон" з 19 заліковими пунктами залишився на 17-й позиції у 2 очках від зони вильоту.

Читайте також:

"Манчестер Сіті" з хет-триком новачка знищив "Ньюкасл" і увірвався до топ-4 АПЛ (відео)

"Арсенал" без Зінченка обіграв "Лестер" і продовжив гонитву за "Ліверпулем" в АПЛ (відео)

"Челсі" розгромно програв "Брайтону" в матчі-відкритті 25-го туру АПЛ (відео)