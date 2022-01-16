"Ліверпуль" здобув нищівну перемогу та піднявся на друге місце в АПЛ

Команда Юргена Клоппа переконливо розібралася з "бджолами".
"Ліверпуль" у домашньому матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги розгромив "Брентфорд" з рахунком 3:0.
За хвилину до кінця першого тайму бразилець Фабінью вивів мерсисайдський клуб уперед. Таким чином, господарі пішли на перерву з мінімальною перевагою в рахунку.
У другій половині зустрічі підопічні Юргена Клоппа довели справу до впевненої перемоги. Спочатку на 69-й хвилині другий м'яч у ворота гостей відправив Алекс Окслейд-Чемберлен.
А на 77-й хвилині всі питання щодо переможця поєдинку зняв японець Такумі Мінаміно, який лише за три хвилини до цього вийшов на заміну.
- "Ліверпуль", перервавши триматчеву безвиграшну серію в АПЛ, набрав 45 балів і вийшов на другу сходинку в турнірній таблиці. На третю позицію опустився "Челсі" (43 пункти) - команда Тухеля вчора програла беззаперечному лідеру чемпіонату - "Манчестер Сіті".
- "Брентфорд" з 23 очками в активі залишився на 14-му місці.
- У наступних поєдинках АПЛ "червоні" 23 січня на виїзді зіграють проти "Крістал Пелас", а "бджоли" 19 січня приймуть "Манчестер Юнайтед".