"Ліверпуль" здобув нищівну перемогу та піднявся на друге місце в АПЛ

"Ліверпуль" здобув нищівну перемогу та піднявся на друге місце в АПЛ

Команда Юргена Клоппа переконливо розібралася з "бджолами".

"Ліверпуль" у домашньому матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги розгромив "Брентфорд" з рахунком 3:0 .

За хвилину до кінця першого тайму бразилець Фабінью вивів мерсисайдський клуб уперед. Таким чином, господарі пішли на перерву з мінімальною перевагою в рахунку.

У другій половині зустрічі підопічні Юргена Клоппа довели справу до впевненої перемоги. Спочатку на 69-й хвилині другий м'яч у ворота гостей відправив Алекс Окслейд-Чемберлен.

А на 77-й хвилині всі питання щодо переможця поєдинку зняв японець Такумі Мінаміно, який лише за три хвилини до цього вийшов на заміну.