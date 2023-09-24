"Ліверпуль" здобув п'яту поспіль перемогу в АПЛ і піднявся на друге місце (відео)

"Ліверпуль" на домашній арені переміг "Вест Гем" у матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги – 3:1 .

Мерсисайдці повели в рахунку на 16-й хвилині – Мохамед Салах реалізував пенальті.

На 42-й хвилині "молотобійці" відігралися завдяки влучному удару Джеррода Бовена.

Перед перервою команда Юргена Клоппа змогла забити знову, але гол Кертіса Джонса було скасовано через офсайд після втручання VAR.

У другому таймі господарям вдалося вирвати перемогу, вразивши сітку воріт суперника ще двічі. На 60-й хвилині відзначився Дарвін Нуньєс, а остаточний рахунок поєдинку на 85-й хвилині встановив Діогу Жота.

Огляд матчу

Для "Ліверпуля" це п'ята поспіль перемога в АПЛ. "Червоні" лише раз втрачали очки цього сезону, коли в першому турі зіграли внічию з "Челсі" (1:1).

Підопічні Клоппа з 16 очками вийшли на чисте друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Мерсисайдці на два бали відстають від "Манчестер Сіті", який виграв усі свої шість матчів на старті сезону Прем'єр-ліги.

"Вест Гем" зазнав другої поразки поспіль і опустився на сьому позицію.

У наступному турі "Ліверпуль" на виїзді зіграє проти "Тоттенгема", а "молотобійці" приймуть "Шеффілд Юнайтед". Обидва матчі відбудуться 30 вересня.

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