"Ліверпуль" здобув перемогу над "Фулгемом" і наздогнав "Арсенал" на вершині АПЛ (відео)

"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Фулгем" у матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Зустріч на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні завершилася з рахунком 1:3 .

"Червоні" вийшли вперед на 32-й хвилині – голом відзначився Трент Александер-Арнольд.

Перед перервою господарі поля відігралися – у компенсований час влучного удару завдав Тімоті Кастань.

У другому таймі команда Юргена Клоппа зуміла забити ще двічі та довести справу до перемоги. На 53-й хвилині забив Раян Гравенберх, а на 72-й остаточний рахунок гри встановив Діогу Жота.

Огляд матчу "Фулгем" – "Ліверпуль"

Після цього матчу "Ліверпуль" (74 очки) піднявся на друге місце в АПЛ. Мерсисайдський клуб за додатковими показниками поступається лідеру чемпіонату – "Арсеналу" українця Олександра Зінченка та на один бал випереджає "Манчестер Сіті", який має поєдинок у запасі.

У наступному матчі англійського чемпіонату "Ліверпуль" 24 квітня на виїзді зіграє проти "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка в мерсисайдському дербі, а "Фулгем" 27 квітня прийме "Крістал Пелас".

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