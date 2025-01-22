"Ліверпуль" здобув сьому перемогу поспіль і продовжив очолювати таблицю Ліги чемпіонів (відео)

Мерсисайдці – єдина команда в турнірі, яка виграла всі свої поєдинки.

"Ліверпуль" вдома обіграв "Лілль" у матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:1 .

Мерсисайдці відкрили рахунок на 34-й хвилині зустрічі – відзначився Мохамед Салах.

На 59-й хвилині французький клуб залишився у меншості через другу жовту картку та вилучення алжирського захисника Аїсси Манді.

Незважаючи на це, "доги" через три хвилини відновили статус-кво – влучного удару завдав Джонатан Девід.

Проте минуло ще п'ять хвилин і команда Арне Слота знову вийшла вперед, скориставшись чисельною перевагою. Саме гол Гарві Елліотта в підсумку і став переможним для англійської команди.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Лілль"

Для "Ліверпуля" це сьома перемога поспіль в основному раунді найпрестижнішого єврокубку. Це єдина в турнірі команда, яка виграла всі свої поєдинки.

Із 21 очком у своєму активі "червоні" лідирують у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, гарантувавши прямий вихід до 1/8 фіналу. "Лілль" (13 балів) посідає 11-те місце і зберігає хороші шанси на плейоф.

У заключному турі Ліги чемпіонів мерсисайдський клуб на виїзді зіграє проти ПСВ, а "доги" приймуть "Феєнорд". Матчі відбудуться 29 січня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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