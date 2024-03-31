"Ліверпуль" здобув вольову перемогу над "Брайтоном" та очолив АПЛ (відео)

Команда Юргена Клоппа перебуватиме на першому місці щонайменше до гри "Манчестер Сіті" – "Арсенал".

"Ліверпуль" обіграв "Брайтон" у домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі закінчився з рахунком 2:1 .

Уже на 2-й хвилині зустрічі гостей вивів уперед Денні Велбек. У середині першого тайму "червоні" відігралися – після рикошету від гравця суперника м'яч до сітки відправив Луїс Діас.

Після перерви команда Юргена Клоппа забила вдруге та вирвала перемогу. На 65-й хвилині автором вирішального м'яча став Мохамед Салах.

Зазначимо, що могли "мерсисайдці" й утретє відзначитися у воротах команди Роберто Де Дзербі, але гол Луїса Діаса на 71-й хвилині було скасовано після перегляду відеоповтору через офсайд.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Брайтон"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" (67 очок) вийшов на чисте перше місце в АПЛ. Підопічні Клоппа на три бали випереджають "Арсенал" українця Олександра Зінченка та на чотири "Манчестер Сіті", які сьогодні зійдуться в очному матчі.