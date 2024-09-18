"Ліверпуль" здобув впевнену перемогу над "Міланом" у стартовому турі Ліги чемпіонів (відео)

"Мерсисайдці" пропустили на початку зустрічі, але потім довели свою перевагу над суперником.

Англійський "Ліверпуль" на виїзді обіграв італійський "Мілан" у матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 1:3 .

"Россонері" вийшли вперед уже на третій хвилині зусиллями Крістіана Пулішича, але ще до перерви підопічні Арне Слота перевернули перебіг зустрічі – Ібраїма Конате та Вірджил Ван Дейк забивали після подач з кутового на 23-й і 41-й хвилинах відповідно.

Крім того, команду Паулу Фонсеки двічі рятував каркас воріт після ударів Мохамеда Салаха.

На старті другого тайму травмувався основний голкіпер міланців Майк Меньян. Замість нього на поле вийшов 19-річний Лоренцо Торріані, для якого це був дебют у дорослому футболі.

На 67-й хвилині "мерсисайдці" зміцнили свою перевагу в рахунку – відзначився Домінік Собослай.

Господарі ж до кінця поєдинку втратили ще й свого капітана – захисника Давіде Калабрію, який був змушений достроково залишити поле через травму. Рахунок на табло більше не змінився.

Огляд матчу "Мілан" – "Ліверпуль"

У другому турі "Ліверпуль" 2 жовтня прийме "Болонью", а "Мілан" днем раніше у гостях позмагається з "Баєром".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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