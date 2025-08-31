"Ліверпуль" здолав "Арсенал" без Зінченка та очолив таблицю АПЛ

"Ліверпуль" – "Арсенал" / © Associated Press

Реклама

"Ліверпуль" переміг "Арсенал" у центральному матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний і переможний гол у цьому поєдинку мерсисайдський клуб забив на 83-й хвилині, коли Домінік Собослай прямим ударом зі штрафного поцілив у ліву "дев'ятку" воріт "канонірів".

Український футболіст "гармашів" Олександр Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки на матч АПЛ. Раніше ЗМІ повідомляли, що 28-річний українець близький до того, щоб залишити лондонський клуб.

Реклама

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Арсенал"

Для підопічних Арне Слота це третя поспіль перемога на старті нового сезону АПЛ. Із 9 очками "Ліверпуль" одноосібно очолив турнірну таблицю, обійшовши "Челсі" (7 балів). "Арсенал" з 6 пунктами посідає третю сходинку.

У третьому турі АПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "Ліверпуль" 14 вересня на виїзді зіграє проти "Бернлі", тоді як "Арсенал" днем раніше прийме "Ноттінгем".