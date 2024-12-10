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"Ліверпуль" здолав "Жирону" без Циганкова та закріпився на вершині таблиці Ліги чемпіонів (відео)

"Ліверпуль" здолав "Жирону" без Циганкова та закріпився на вершині таблиці Ліги чемпіонів (відео)

"Жирона" – Ліверпуль" / Фото: Associated Press

Мерсисайдці виграли усі свої шість поєдинків у нинішньому сезоні головного єврокубка.

"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Жирону" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цьому протистоянні мерсисайдський клуб забив на 63-й хвилині – Мохамед Салах реалізував пенальті, який арбітр призначив за фол Донні Ван де Бека проти Луїса Діаса у власному карному майданчику.

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков не потрапив до заявки на цей поєдинок через травму.

Огляд матчу "Жирона" – Ліверпуль"

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" (18 очок) закріпив своє лідерство у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Червоні" є єдиною командою, яка виграла шість з шести матчів.

"Жирона" йде на 30-й позиції турнірної таблиці ЛЧ, маючи у своєму активі 3 бали.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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