"Лівий Берег" оформив камбек і обіграв "Верес" в драматичному матчі УПЛ (відео)

Новачок елітного дивізіону здобув вольову перемогу в поєдинку з двома скасованими голами та нереалізованим пенальті суперника.

"Лівий Берег" обіграв "Верес" у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:3 .

На 15-й хвилині господарів поля вивів уперед Руслан Степанюк. Інші два голи рівненського клубу в першому таймі було скасовано – м'яч Владислава Шарая на 8-й хвилині не зарахували через офсайд, а точний удар Миколи Гайдучика на 24-й хвилині не став результативним через гру рукою.

На 34-й хвилині "Верес" мав ще один шанс збільшити свою перевагу, але Гайдучик не реалізував пенальті.

Проте у другому таймі столична команда зуміла здійснити видовищний камбек. На 66-й хвилині рахунок зрівняв Клим Приходько. На 82-й хвилині Тарас Галас вивів новачка елітного дивізіону вперед, а крапку в матчі на 86-й хвилині поставив Руслан Дедух, який реалізував пенальті.

Огляд матчу "Верес" – "Лівий Берег"

Буде додано незабаром.