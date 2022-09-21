"Лиже дупу Путіну": легенда "Динамо" жорстко розкритикував Орбана за проросійську позицію

Так, 82-річний фахівець, який є етнічним угорцем, вщент розкритикував угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його проросійські погляди.

Серед іншого Сабо також висловив сподівання, що Угорщину виключать з Євросоюзу.

"Погляньте, що росіяни наробили у Бучі, Ізюмі. Як так можна? Це ненормальні люди. Цей угорець ще, п*****с. Орбан. Я в перші місяці війни дав інтерв'ю проти Орбана, коли він сказав, що звірства у Бучі - це інсценування. Ну він і падло, циган сраний. У нього, напевно, короткий язик, що він так лиже дупу Путіну.

Дай Боже, щоб Угорщину з Євросоюзу виключили. Вони досі підтримують політику Росії, кажуть, що якщо росіяни захочуть, то за два дні нас захоплять. Хто ви такі, щоб це говорити? Весь світ за Україну, бо бачать, що Росія є несправедливою.

Чому Угорщина підтримує Росію? Тому що газ за низькою ціною отримують, а Орбан страшенно продажний. Ще одна причина - Орбан був упевнений, що Росія нас переможе та віддасть Угорщині Закарпаття", - сказав Сабо в інтерв'ю FanDay.

До слова, Сабо народився 1940 року в Ужгороді, який був тоді у складі Королівства Угорщина. Найкращі роки своєї ігрової кар'єри він провів у складі київського "Динамо", з яким чотири рази виграв чемпіонат та двічі Кубок СРСР. У ролі тренера "біло-синіх" Сабо двічі брав золоті медалі Чемпіонату України та двічі ставав володарем Кубка України.

Нагадаємо, в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ на українські території Сабо зізнавався, що йому "соромно бути угорцем".

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