ЛНЗ і "Рух" визначили ще одного чвертьфіналіста Кубка України з футболу

Черкаський клуб здобув мінімальну перемогу над львів'янами.

ЛНЗ

ЛНЗ / © Футбольний клуб "ЛНЗ"

ЛНЗ обіграв "Рух" у матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Поєдинок завершився перемогою черкаської команди з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол підопічні Віталія Пономарьова забили на 55-й хвилині – точного удару завдав нігерійський півзахисник Проспер Обах.

Повне відео матчу ЛНЗ – "Рух"

ЛНЗ – п'ятий клуб, який здобув путівку до чвертьфіналу нинішнього розіграшу Кубка України. Раніше до 1/4 фіналу турніру вийшли "Чернігів", чернівецька "Буковина", київський "Локомотив" та петровський "Інгулець".

Решта чвертьфіналістів визначаться за підсумками матчів, які відбудуться 29 і 30 жовтня.

Головна увага буде прикута до поєдинку між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" – всеукраїнське футбольне дербі заплановане на середу, 29 жовтня, початок – о 18:00.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

