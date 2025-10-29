- Дата публікації
ЛНЗ і "Рух" визначили ще одного чвертьфіналіста Кубка України з футболу
Черкаський клуб здобув мінімальну перемогу над львів'янами.
ЛНЗ обіграв "Рух" у матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Поєдинок завершився перемогою черкаської команди з рахунком 1:0.
Єдиний і переможний гол підопічні Віталія Пономарьова забили на 55-й хвилині – точного удару завдав нігерійський півзахисник Проспер Обах.
Повне відео матчу ЛНЗ – "Рух"
ЛНЗ – п'ятий клуб, який здобув путівку до чвертьфіналу нинішнього розіграшу Кубка України. Раніше до 1/4 фіналу турніру вийшли "Чернігів", чернівецька "Буковина", київський "Локомотив" та петровський "Інгулець".
Решта чвертьфіналістів визначаться за підсумками матчів, які відбудуться 29 і 30 жовтня.
Головна увага буде прикута до поєдинку між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" – всеукраїнське футбольне дербі заплановане на середу, 29 жовтня, початок – о 18:00.
На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".