ТСН у соціальних мережах

267
2 хв

ЛНЗ і "Шахтар" розійшлися бойовою нічиєю в матчі лідерів УПЛ

Команди не визначили переможця у видовищній гольовій перестрілці.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ЛНЗ — "Шахтар"

ЛНЗ — "Шахтар" / ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ і донецький "Шахтар" зіграли внічию в центральному матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у місті Черкаси завершився з рахунком 2:2.

"Гірники" вийшли вперед вже на 11-й хвилині зустрічі — Аліссон Сантана пробив здалеку, а м'яч після рикошету від півзахисника черкаської команди Артура Рябова залетів у ворота.

На 28-й хвилині ЛНЗ зрівняв рахунок — Олег Горін розбив голову під час спроби замкнути подачу кутового з лівого флангу від Дениса Кузика, але м'яч з рикошетом від захисника донеччан Валерія Бондаря опинився у воротах.

На 34-й хвилині "помаранчево-чорні" знову вийшли вперед — Егіналду забив, скориставшись асистом голкіпера Дмитра Різника, який вибив м'яч від власного штрафного майданчика.

Утім, ще до перерви підопічні Віталія Пономарьова вдруге за матч зрівняли рахунок — на 45+5-й хвилині Марк Ассінор завдав результативного удару після навісу з кутового.

Огляд матчу ЛНЗ — "Шахтар"

Після цього матчу ЛНЗ (51 очко) зберіг лідерство в УПЛ завдяки перемозі над "Шахтарем" в очній зустрічі першого кола. Підопічні Арди Турана (51 бал) посідають друге місце, але мають гру в запасі.

У наступному турі УПЛ черкаський клуб 18 квітня на виїзді зіграє з "Колосом", а "гірники" 20 квітня позмагаються з "Поліссям".

Перед цим "Шахтар" 16 квітня у Нідерландах проведе матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій проти "АЗ Алкмара". Перша зустріч між командами у Кракові завершилася розгромною перемогою "гірників" (3:0).

Дата публікації
Кількість переглядів
267
