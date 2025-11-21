- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 1 хв
ЛНЗ обіграв аутсайдера і впритул наблизився до лідера УПЛ
Черкаська команда здобула впевнену перемогу над "Полтавою", закріпившись на другому місці в чемпіонаті України.
ЛНЗ обіграв "Полтаву" в стартовому матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому завершився з рахунком 0:2.
Перемогу черкаській команді приніс дубль Проспера Оба – нігерійський півзахисник забив голи на 31-й і 64-й хвилинах зустрічі.
Огляд матчу "Полтава" – ЛНЗ
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги ЛНЗ (26 очок) закріпився на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Віталія Пономарьова до одного очка скоротили відставання від лідера "Шахтаря", який має матч у запасі.
"Полтава" залишилася на останній сходинці елітного дивізіону чемпіонату України з футболу, маючи у своєму активі 6 очок.
У наступному турі УПЛ черкаський клуб 29 листопада прийме "Кудрівку", а полтавці 1 грудня на виїзді зіграють з "Динамо".
Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася суперника у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.
Також ми розповідали, що аналітики оцінили шанси збірної України на вихід до фінального турніру ЧС-2026.
Крім того, результати жеребкування плейоф відбору на ЧС-2026 для збірної України оцінив президент УАФ Андрій Шевченко.