ЛНЗ переміг "Металіст 1925" та сенсаційно очолив таблицю УПЛ

ЛНЗ обіграв "Металіст 1925" у матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 0:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння черкаська команда вирвала перемогу – на 62-й хвилині Проспер Обах відзначився з передачі воротаря Олексія Паламарчука.

Огляд матчу "Металіст 1925" – ЛНЗ

Для ЛНЗ це третя поспіль перемога в УПЛ – до цього підопічні Віталія Пономарьова обіграли "Шахтар" (4:1) та "Колос" (1:0). Черкаський клуб з 20 очками вийшов на перше місце елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.

"Металіст 1925" (16 балів) залишився на шостій позиції в турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі ЛНЗ прийме "Карпати", а "Металіст 1925" на виїзді зустрінеться з "Поліссям". Обидва матчі відбудуться 3 листопада.

Перед цим обидва клуби проведуть поєдинки 1/8 фіналу Кубка України: ЛНЗ 29 жовтня позмагається з "Рухом", а "Металіст 1925" днем пізніше протистоятиме "Агробізнесу".