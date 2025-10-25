- Дата публікації
-
Категорія
- Проспорт
ЛНЗ переміг "Металіст 1925" та сенсаційно очолив таблицю УПЛ
Черкаський клуб став лідером елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.
ЛНЗ обіграв "Металіст 1925" у матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 0:1.
Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. У другій половині протистояння черкаська команда вирвала перемогу – на 62-й хвилині Проспер Обах відзначився з передачі воротаря Олексія Паламарчука.
Огляд матчу "Металіст 1925" – ЛНЗ
Для ЛНЗ це третя поспіль перемога в УПЛ – до цього підопічні Віталія Пономарьова обіграли "Шахтар" (4:1) та "Колос" (1:0). Черкаський клуб з 20 очками вийшов на перше місце елітного дивізіону чемпіонату України з футболу.
"Металіст 1925" (16 балів) залишився на шостій позиції в турнірній таблиці УПЛ.
У наступному турі ЛНЗ прийме "Карпати", а "Металіст 1925" на виїзді зустрінеться з "Поліссям". Обидва матчі відбудуться 3 листопада.
Перед цим обидва клуби проведуть поєдинки 1/8 фіналу Кубка України: ЛНЗ 29 жовтня позмагається з "Рухом", а "Металіст 1925" днем пізніше протистоятиме "Агробізнесу".