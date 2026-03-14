ЛНЗ переміг "Олександрію" та повернувся на перше місце в УПЛ

Реклама

ЛНЗ на своєму полі здобув перемогу над "Олександрією" в матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 2:0 .

Команда Віталія Пономарьова відкрила рахунок на 35-й хвилині зустрічі — Ілля Путря реалізував пенальті.

Наприкінці матчу черкаський клуб закріпив свою перевагу — Марк Ассінор на 90-й хвилині забив з передачі Євгена Пастуха.

Реклама

Огляд матчу ЛНЗ — "Олександрія"

Після цього матчу ЛНЗ (44 очки) повернувся на перше місце в УПЛ. Черкаська команда завдяки перемозі в очній зустрічі обійшла в таблиці "Шахтар" (44 бали), але донеччани мають поєдинок у запасі.

"Олександрія" (11 пунктів) залишилася на передостанній, 15-й позиції, в зоні прямого вильоту.

У наступному турі ЛНЗ 21 березня зустрінеться з "Рухом", а "Олександрія" 19 березня прийме "Динамо".