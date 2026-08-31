ЛНЗ програв "Вересу" в матчі УПЛ, який тривав майже сім годин

ЛНЗ — "Верес" / ЛНЗ

Реклама

ЛНЗ на своєму полі зазнав поразки від "Вереса" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол рівненський клуб забив на 83-й хвилині зустрічі, коли Даниїл Чечер замкнув подачу з кутового, яку виконав Гільєрме де Жезус Ліма.

Реклама

Зазначимо, що матч тричі переривався через повітряну тривогу. Гра розпочалася о 15:30, а завершилася о 22:12. Таким чином, з урахуванням пауз поєдинок тривав майже сім годин.

Реклама

Огляд матчу ЛНЗ — "Верес"

Після цієї перемоги "Верес" (4 очки) піднявся на сьому позицію в таблиці УПЛ. ЛНЗ також має у своєму активі 4 бали і розташовується на 9-му місці.

У наступному турі ЛНЗ на виїзді зіграє проти "Динамо", а "Верес" прийме "Зорю". Обидва поєдинки заплановані на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що "Полісся" обіграло "Шахтар" у центральному матчі 4-го туру УПЛ.

Новини партнерів

Новини партнерів