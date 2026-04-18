ЛНЗ сенсаційно програв "Колосу" та ризикує втратити лідерство в УПЛ

ЛНЗ на виїзді сенсаційно програв "Колосу" в матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі господарі поля забили на самому її початку — на 7-й хвилині Юрій Климчук знайшов передачею Ібрахіма Кане, а той з лінії штрафного майданчика влучно пробив у дальній лівий кут воріт Олексія Паламарчука.

Таким чином, у черкаського клубу перервалася рекордна гостьова переможна серія, яка тривала 8 матчів, а також клубна рекордна серія з голами з 12 поєдинків (24 голи).

Незважаючи на цю поразку, ЛНЗ (51 очко) продовжує лідирувати в УПЛ. Підопічні Віталія Пономарьова випереджають "Шахтар" (51 бал) завдяки перемозі в очній зустрічі першого кола, але "гірники" мають два матчі у запасі.

"Колос" (37 пунктів) після перемоги над лідером чемпіонату піднявся із сьомої на шосту сходинку в турнірній таблиці.

У наступному турі УПЛ черкаська команда 26 квітня прийме "Металіст 1925", а ковалівці днем раніше вдома зіграють з "Полтавою".

