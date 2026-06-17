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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
348
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ЛНЗ та "Полісся" дізналися суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Черкаський клуб зіграє з бельгійським "Гентом", а житомирці позмагаються з данським "Копенгагеном".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ЛНЗ

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

У середу, 17 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Зокрема своїх перших суперників на цій стадії третього за престижністю євротурніру дізналися й українські клуби — черкаський ЛНЗ і житомирське "Полісся".

Черкаський клуб зіграє з бельгійським "Гентом", а житомирці позмагаються з данським "Копенгагеном".

Поєдинки 2-го кваліфай-раунду Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го відбіркового етапу Ліги конференцій, а переможені завершать виступи в єврокубках.

Зазначимо, що ЛНЗ у сезоні-2025/26 сенсаційно здобув "срібло" УПЛ і дебютує в єврокубках. "Полісся" стало бронзовим призером чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. Перед цим киянам у першому етапі відбору потрібно пройти румунську "Університатю".

Також стало відомо, з ким "Динамо" зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, якщо не зможе подолати перший етап відбору Ліги Європи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
348
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