ЛНЗ здобув вольову перемогу над "Олександрією" в матчі УПЛ (відео)

ЛНЗ у гостях обіграв "Олександрію" в матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершилася з рахунком 1:2 .

Господарі відкрили рахунок на 16-й хвилині поєинку – голом відзначився Юрій Копина.

Перед самою перервою гості відігралися – влучного удару завдав Владислав Наумець.

У другому таймі ЛНЗ вдалося вирвати перемогу. На 82-й хвилині Ейнел Соареш забив дебютний гол у чемпіонаті України.

Огляд матчу "Олександрія" – ЛНЗ

Ця перемога дозволила ЛНЗ (32 очки) піднятися на сьоме місце в УПЛ. "Олександрія" (25 балів) залишилася на 12-й позиції.

У наступному турі а черкаський клуб 27 квітня прийме "Шахтар", а команда Руслана Ротаня днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Колосом".

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