Ломаченка проігнорував: непереможний американець нокаутував суперника і кинув виклик Гейні (відео)

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Шакур Стівенсон успішно дебютував в легкому дивізіоні. У ніч проти 9 квітня американець переміг японця Шуїчіро Йошино.

Японський боксер намагався діяти першим номером, але американець ефективно оборонявся та контратакував. У другому та четвертому раундах Стівенсон відправив суперника в нокдаун.

Йошино знайшов сили піднятися з канвасу та продовжити бій, але пропускав все більше ударів від Шакура. У шостому раунді рефері вирішив зупинити поєдинок, зафіксувавши перемогу американця технічним нокаутом.

Стівенсон – Йошино: огляд бою

Після бою Стівенсон кинув виклик абсолютному чемпіону світу в легкій вазі Девіну Гейні, який у ніч проти 21 травня захищатиме пояси в поєдинку проти власника українського паспорта Василя Ломаченка.

Раніше Шакур вже заявляв, що не сумнівається в легкій перемозі свого співвітчизника над Ломаченком.

"Скажіть йому, щоб він прийняв виклик. Я чекав на це довгий час. Клянуся Богом. Я і Девін були в ринзі один з одним протягом багатьох років. Я завжди отримував найкраще від Девіна.

Я гадаю, що це буде легка робота. Я впевнений, що всіх шокую, коли зроблю по-справжньому легкий бій. Усі будуть шоковані та говоритимуть: "А ти справді той, за кого себе видаєш", – наводить слова Стівенсона The Ring.

Стівенсон після перемоги над Йошино став офіційним претендентом на титул WBC у легкій вазі, яким володіє Гейні.

На рахунку 25-річного Шакура 20 перемог (10 – нокаутом) у 20 поєдинках на професійному ринзі. У Йошино 16 перемог (12 – нокаутом) та одна поразка.

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