Ломаченко чекає на рішення: абсолютний чемпіон світу назвав двох претендентів на титульний бій

Ломаченко чекає на рішення: абсолютний чемпіон світу назвав двох претендентів на титульний бій

Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок у себе на батьківщині.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та WBC Franchise у легкій вазі Джордж Камбосос назвав імена бажаних суперників у наступному бою.

За його словами, він розлядає лише два варіанти: поєдинок з українцем Василем Ломаченком або американцем Девіном Гейні, який володіє поясом WBC.

"У наступному бою я битимуся або з Девіном Гейні, або з Василем Ломаченком в Австралії. Крапка. Це з перших вуст", - цитує австралійського чемпіона журналіст Talk Sport Майкл Бенсон.

Раніше повідомлялося, що Камбосос розповів, у якому порядку "покарає" всіх потенційних суперників.

В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. У послужному списку Гейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках. У ніч проти 5 грудня він переміг свого співвітчизника Джозефа Діаса та захистив титул WBC у легкій вазі.

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