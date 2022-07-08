Ломаченко готовий залишити тероборону заради повернення на ринг: промоутер назвав орієнтовну дату

34-річний спортсмен, який від початку повномасштабного російського вторгнення до України вступив до тероборони Білгород-Дністровського, готовий поновити свою боксерську кар'єру.

Президент промоутерської компанії TopRank Тодд Дю Беф повідомив, що Ломаченко налаштований провести наступний бій у жовтні. Хто може стати суперником українця, поки що невідомо.

"Ми завжди поважали бажання Ломаченка служити своїй країні, і тому не шукали для нього поєдинків. Ми сказали йому про це і чекали на його повернення. З нами зв'язалася команда Василя і сказала, що він буде готовий у жовтні.

Ми багато можемо зробити для Ломаченка щодо вибору суперника, але в легкій вазі багато сильних опонентів. На момент повернення Ломаченко майже рік буде поза боксом, і ми не знаємо, в яких він кондиціях, з огляду на обставини.

Але він з тих боксерів, яким запропонувати хоч завтра бій з Гейні, і він, мабуть, погодиться. Ось такий він. Ломаченко справді хоче повернути собі чемпіонські титули", - наводить слова Дю Бефа Big Fight Weekend.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Нагадаємо, Ломаченко потрапив під шквал критики через пост про ракетний удар по Сергіївці.

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