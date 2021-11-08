Ломаченко із новою зачіскою показав, як нокаутуватиме Коммі: відео

Їхня дуель відбудеться 11 грудня.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко показав, як готується до наступного поєдинку.

Так, українець вирішив відточити техніку ударів, потренувавшись на груші. Ломаченко зробив декілька частих та водночас потужних ударів. Цікаво, що на цьому тренуванні боксер постав із новою зачіскою.

Відповідне відео було опубліковано на TopRank в Instagram.

Свій наступний поєдинок українець проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарда Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш ;

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що ; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Додамо, що раніше Ломаченку пригрозив непереможний американець.

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