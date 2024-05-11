Ломаченко – Камбосос: боксери показали вагу перед боєм і провели фінальну дуель поглядів (відео)

Українець виявився зовсім трохи важчим за свого суперника.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос пройшли традиційну процедуру зважування напередодні їхнього титульного бою.

Українець виявився зовсім трохи важчим (61,18 кг) за австралійця (60,89 кг).

Time for talk is over #LomaKambosos | SAT 10PM ET | @ESPN pic.twitter.com/kOnYU6ThuO — Top Rank Boxing (@trboxing) May 11, 2024

Також Ломаченко і Камбосос провели фінальну битву поглядів. Вона, як і минулого разу, тривала понад три хвилини. Жоден з боксерів не став відводити очей.

Бій Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі. На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці листопада минулого року Гейні вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 36-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко зробив заяву щодо можливого завершення кар'єри.

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