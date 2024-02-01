Ломаченко – Камбосос: букмекери визначили фаворита чемпіонського бою

Василь Ломаченко і Джордж Камбосос позмагаються за вакантний титул IBF у легкій вазі.

У середу, 31 січня, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко офіційно отримав дату та місце свого наступного бою.

12 травня 2024 року Ломаченко проведе поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом.

Боксери зійдуться в ринзі на батьківщині Камбососа – в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

Букмекери вже приймають ставки на чемпіонський поєдинок між українцем і австралійцем.

Прогнози букмекерів на бій Ломаченко – Камбосос

Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери вважають Ломаченка. На перемогу українця пропонують поставити з коефіцієнтом 1,16. Виграш Камбососа – 5,60.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 23,00.

На думку букмекерів, найбільш імовірним результатом бою є перемога Василя за очками – 1,53. Достроковий тріумф Ломаченка – 3,50.

Ставки на виграш Камбососа суддівським рішенням приймають з коефіцієнтом 9,50, а на успіх австралійського боксера нокаутом – 13,00.

Ломаченко – Камбосос: останні бої та послужний список

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці листопада минулого року Гейні вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

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