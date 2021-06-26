Ломаченко - Накатані: українець і японський "велетень" зробили вагу перед боєм (відео)

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях повертається в ринг.
Український боксер Василь Ломаченко і японець Масайоші Накатані пройшли процедуру зважування напередодні очного поєдинку, який відбудеться на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США).
Обидва суперники вклалися в рамки легкої ваги. Підсумки зважування: Ломаченко - 61,05 кг; Накатані - 60,96 кг. Після цього Василь і Масайоші стали учасниками дуелі поглядів.
Today, the face-off is all business. Go time.— Top Rank Boxing (@trboxing) June 25, 2021
⚖️ @VasylLomachenko — 134.6 lbs
⚖️ @boxingnakatani — 134.4 lbs #LomaNakatani | TOMORROW | ESPN + — 10pm ET pic.twitter.com/lusNgcFniK
Цікаво, що Накатані - найбільший суперник Ломаченко в його кар'єрі, якщо дивитися на габарити:
ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Накатані. Початок поєдинку - близько 05:00 за київським часом 27 червня.
- 33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок. В останньому бою в жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси в поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.
- На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.