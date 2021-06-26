Ломаченко - Накатані: українець і японський "велетень" зробили вагу перед боєм (відео)

Ломаченко - Накатані: українець і японський "велетень" зробили вагу перед боєм (відео)

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях повертається в ринг.

Український боксер Василь Ломаченко і японець Масайоші Накатані пройшли процедуру зважування напередодні очного поєдинку, який відбудеться на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США).

Обидва суперники вклалися в рамки легкої ваги. Підсумки зважування: Ломаченко - 61,05 кг; Накатані - 60,96 кг. Після цього Василь і Масайоші стали учасниками дуелі поглядів.

Цікаво, що Накатані - найбільший суперник Ломаченко в його кар'єрі, якщо дивитися на габарити:

instagram.com/boxingukraineboxing

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Накатані. Початок поєдинку - близько 05:00 за київським часом 27 червня.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок. В останньому бою в жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси в поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.

в поєдинку з американцем На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

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